Ünlü oyuncu hemen güneş gözlüğünü taktı: Ara sokakta ayakkabı değişimi

DAHA RAHAT AYAKKABI GİYDİ

Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, önceki gün Santa Monica'da bir ara sokakta objektiflere takıldı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi oyuncu, ayağındaki topuklu botlarını çıkarıp spor ayakkabı giydi.

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ TAKTI

Bu arada görüntülendiğini anlayan Hathaway, bir an durup güneş gözlüklerini çıkarttı. Sonra da ayakkabı değişimine devam etti. Spor ayakkabılarını giyen ünlü oyuncu, sonra yoluna devam etti. Kocası Schulman, bagajı yeniden yerleştirirken Hathaway'a yardım etti.

İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK

2012 yılında evlenen Anne Hathaway ve Adam Schulman, Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 2012 yılında evlenen çift, iki çocuk sahibi. Hathaway ve Schulman'ın Jonathan ve Jack adında iki tane erkek çocuğu bulunuyor.

YENİ PROJEYLE GÜNDEMDE

Anne Hathaway, son günlerde yeni projesiyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, Morgan Freeman, Helen Mirren'ın da yer aldığı kalabalık bir kadro ile birlikte Solos adlı yapımla kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

'AĞIR ELEŞTİRİLER GÜÇLENDİRDİ'

Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay da internet üzerinden kendisine yöneltilen ağır eleştirilere yaklaşımıyla ilgili olarak konuşmuştu. Hathaway, bu tür eleştirilerin kendisini daha güçlü bir insan haline getirdiğini söyledi.

'BUNLAR BENİ GÜÇLENDİRDİ'

The Sun gazetesine konuşan Hathaway, özellikle de 2012 yılında Oscar kazandıktan sonra kendisine yöneltilen eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Sefiller filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu Oscar'ı kazanan Hathaway, geçmişe dönmek istemediğini belirterek "Ama bunlar, kişisel olarak benim için gerçekten iyi" diye konuştu.

'KENDİ GÜCÜMÜ FARK ETTİM'

Hathaway, internet üzerinden kendisine yönelen bu saldırıların, kendi gücünü keşfetmesini sağladığının altını çizdi. Anne Hathaway "Böylece bu gücün kendinden geldiğinin farkına vardığını da" belirtti.

Kaynak: Hürriyet