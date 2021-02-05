Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin gerçek mesleği şaşırttı!
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Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin gerçek mesleği şaşırttı!

05.02.2021 13:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:50
Ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin gerçek mesleği şaşırttı!

Yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse'nin gerçek mesleği şaşırttı. İşte Küçükköse hakkında pek fazla bilinmeyen o gerçek...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 1988 doğumlu olan& ;Hazal Filiz Küçükköse son yıllard adından sıkça söz ettiriyor.

KİMYAGER ÇIKTI

'Beni Affet', 'Günahkar', 'Kara Sevda' ve 'Zemheri' gibi dizilerden tanıdığımız güzel oyuncunun aslında kimyager olduğu ortaya çıktı. Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunuymuş. Güzel oyuncunun bu yönünü bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

'YENİ DİZİM ÇOK YAKINDA BAŞLAYACAK' Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Küçükköse, "Yeni dizimiz çok yakında başlayacak henüz hangi platformda olacağı konusunda anlaşma sağlanamadı sanırım. Biz de beklemedeyiz" diye konuşmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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