Ünlü oyuncu hamilelik iddialarına ateş püskürdü: Göbeğimi rahat bırakın

SONUNDA DAYANAMADI

Yaz mevsiminin hüküm sürdüğü Avustralya'da tişörtleri ve şortlarıyla görüntülenen Portman'ın karın bölgesindeki şişlik bir süredir magazin basınının gündeminde. Fransız koreograf Benjamin Millepied ile evli olan Natalie Portman'ın üçüncü çocuğuna hamile olduğu iddiaları da bu görüntülerin ardından ortaya çıktı.

KADIN BEDENİ ÜZERİNDEN SPEKÜLASYON

Ama Portman, bir süredir süren bu söylentilere tepkisiz kalamadı ve yanıt verdi. Millepied ile evliliğinden, 8 ve 3 yaşında iki çocuğu olan Portman magazin basınına ateş püskürdü. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda tüm bu iddiaların da cinsiyet ayrımcılığı temeline dayandığını ileri sürdü. Natalie Portman, kendisiyle ilgili bütün bu iddiaların "kadınların bedeni üzerinden spekülasyon yapmak" olduğunu savundu.

HAMİLE OLMADIĞINI DUYURDU

Natalie Portman, paylaşımında hamile olmadığını belirterek ama 2021 yılında da her isteyenin bir kadının bedensel görünüşünden yola çıkarak çeşitli spekülasyonlar yapabildiğini belirtti. Portman basına kendi özel hayatı üzerinde teoriler kurmak yerine "Daha iyisini yapmasını" önerdi.

FİLM ÇEKİMİNDE AİLESİ DE YALNIZ BIRAKMADI

Natalie Portman, şu sıralarda başrollerinden birini üstlendiği Thor: Love and Thunder adlı filmin çekimleri ile meşgul. Bu yüzden Avustralya'nın Sidney kentinde olan oyuncunun ailesi da yanında.

KIYAFETİYLE AKADEMİ'Yİ ELEŞTİRDİ

Natalie Portman, kadın haklarına yönelik aktivistliğiyle de tanınıyor. Geçen yılki Oscar töreninde, bu konuda mesajlar içeren kıyafetiyle ilgi çekmişti. Güzel oyuncu bu tercihiyle, ödülleri veren Akademi'nin kadınlara yönelik eşitsiz davranışlarını eleştirmeyi amaçlamıştı.

TEPKİSİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Hatta o dönemin iddialı filmlerinden The Farewell, Booksmart, Little Woman'ın kadın yönetmenlerine haksızlık yapıldığı iddialarını destekleyenler arasındaydı Portman da. Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman da tepkisini kırmızı halıda gösterdi ve aday olamayan kadın yönetmenleri unutmadı.

KADIN YÖNETMENLERİN İSİMLERİ YAZILI

Portman törene, Akademi tarafından göz ardı edilen ve adaylık alamayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafetle katıldı.Portman'ın kıyafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Har'el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, Céline Sciamma gibi bu sene adaylık alamamış kadın yönetmenlerin isimleri yer alıyordu.

SİYAH KUĞU FİLMİNDE HAYATININ AŞKINI BULDU

Natalie Portman, kendisine en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandıran Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimleri sırasında tanıştığı Fransız dansçı ve koreograf Benjamin Millepied ile 2012 yılında evlendi. Çiftin, 8 yaşında Alef adında bir oğlu ve Amalia adında 3 yaşında bir de kızı bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet