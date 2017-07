Ünlü Oyuncu Hakan Balamir Yoğun Bakıma Kaldırıldı! Balamir'in Durumu Ağır

Türk sinemasının usta oyuncularından 72 yaşındaki Hakan Balamir, uzun süredir mücadele ettiği Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) nedeniyle bir süredir nefes almakta zorlanıyordu. Yaklaşık bir hafta önce durumu ağırlaşan Balamir, ailesi tarafından Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

1 HAFTADIR HASATANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ünlü oyuncu burada Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Yaklaşık 1 haftadır tedavisi devam eden Balamir'in durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

"DURUMU AĞIR"

Hakan Balamir'in oğlu Tufan Balamir babasının hastalığıyla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır KOAH ile mücadele ediyoruz. Son zamanlarda kanser tedavisi de görüyordu. Şu anda burada solunum yetmezliğiyle ilgili en son noktada duruyor. Durumu ağır. Biz kimseye haber vermek istemedik. Her an bir umut kapımızdaydı. Bugün yarın ayağa kalkacak diye bekliyorduk. Maalesef vücut yetersiz tepkiler vermeye başlayınca bizde insanlara haber vermeye başladık. Doktorlar kritik sürecin başladığını ifade ettiler" dedi.

HAKAN BALAMİR KİMDİR?

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hakan Balamir, 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için ilk çocukluk yılları Giresun'da geçti. Bir Aşk, Bir Ölüm filmiyle (1972) sinemaya başladı. Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Süreyya Duru, Memduh Ün gibi usta yönetmenlerle çalıştı. Yunus Emre (1974) ve 14 Numara (1985) filmlerindeki rolleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez en iyi erkek oyuncu seçildi. 1970'lerde ve 1980'lerde 20'ye yakın filmde rol aldı. Balamir, 1975 yılında Yaşar Kemal'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Ağrı Dağı Efsanesi' adlı filmde Fatma Girik ve Hayati Hamzaoğlu ile birlikte oynadı. Usta oyuncu yapımcılık da yaptı.