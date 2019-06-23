Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandıİSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu oyunu kullandı
İSTANBUL - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu vermek üzere Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. Bubikoğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.

Kaynak: İHA
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