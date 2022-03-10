Ünlü Oyuncu Galatasaray'ı Barcelona'da Yalnız Bırakmadı
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Koyu bir Galatasaray taraftarı olan oyuncu Pelin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimize Barcelona maçında destek olmak için İspanya'ya gitti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam son 16 turunda Barcelona'ya konuk oluyor.
Sarı-kırmızılı ekibi, ünlü taraftarlar da yalnız bırakmadı. Koyu Galatasaraylı olan oyuncu Pelin Öztekin de maçı izlemek için Barcelona'ya gitti. Öztekin, sarı-kırmızı formasıyla Barcelona sokaklarındaki fotoğraflarını paylaştı.
Öztekin paylaşımının altına da 'Sonsuz Aşk' notunu düştü.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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