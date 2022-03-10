Ünlü Oyuncu Galatasaray'ı Barcelona'da Yalnız Bırakmadı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu akşam son 16 turunda Barcelona'ya konuk oluyor.

Sarı-kırmızılı ekibi, ünlü taraftarlar da yalnız bırakmadı. Koyu Galatasaraylı olan oyuncu Pelin Öztekin de maçı izlemek için Barcelona'ya gitti. Öztekin, sarı-kırmızı formasıyla Barcelona sokaklarındaki fotoğraflarını paylaştı.

Öztekin paylaşımının altına da 'Sonsuz Aşk' notunu düştü.

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