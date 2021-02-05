Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu
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Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu

05.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:31
Ünlü oyuncu Erkan Bektaş By-Pass oldu

Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.

Akıncı dizisinde Komiser Kemal karakteriyle ekrana gelen ve bugüne kadar birçok tiyatro sinema ve dizide oynayan Erkan Bektaş, göğsünde hissettiği ağrı nedeni ile doktora başvurdu.

Erkan Bektaş, ardından Şişli Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergün Demirsoy tarafından Minimal invazive Bypass ameliyat tekniği ile ameliyat edildi. 

Başarılı ameliyat sonrasında Erkan Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede Akıncı setine döneceği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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