Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay'dan Domuz Gribi Açıklaması

Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucağına alan ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından paylaştığı maskeli fotoğrafıyla takipçilerini üzdü.

"DOMUZ GRİBİ DEĞİLİM"

Temmuz ayında ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'in kucağına alan oyuncu yaşadığı zorluğu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evde maske ile gezen ve 'bebelerimi öpemiyorum' diyen Doğa Rutkay, takipçilerine de teşekkür ederek, "Domuz gribi değilim ama çok ağır bir grip geçiriyorum. İyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlakendisini tiye alarak, "Uykusuzluk, yorgunluk, bakımsızlık, halsizlik, şapşallık koyar mı analara? Üçümüz de bazen günün sonunu zor getirsek bile! Dokunmaz bana yılgınlıklar... Ne demiştim ben? Anayım ben ana." demişti.