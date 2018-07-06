Ünlü Oyuncu Demet Özdemir Sevgilisiyle İlk Tatil Pozunu Paylaştı

Ekranların sevilen oyuncusu Demet Özdemir ve sevgilisi Seçkin Özdemir aşklarını sosyal medya hesaplarına taşıdılar. 2 aydır birlikte olan çift ilk kez sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını paylaştı.

ÜNLÜ ÇİFT "EVLİLİĞE KAPIMIZ AÇIK" DEDİ

İlişkinin başlarından olan ikili evlilikle alakalı sorulan sorulara "Kafalarımız uyuşuyor. Soyadlarımız da aynı. Şu an çok mutluyuz. Evliliğe kapımız açık, düşünüyoruz. Ama biraz erken. Daha ailelerimiz tanışacak." diye yanıt verdi.

"SOY İSİMLERİMİZ DE AYNI"

Yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir, soy isimlerimiz de aynı diyerek evliliğe doğru emin adımlarla yürüdükleri sinyalini verdi.