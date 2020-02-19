Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
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Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser'le barışan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada bir takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" yorumuna tepki gösterdi.

19.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 22:39
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi

2003-2012 yılları arasında yayınlanan '' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan oyuncu , 2016'da işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Mustafa Can Keser-Damla Ersubaşı çiftinin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa süre sonra eşiyle barıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden Ersubaşı, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİSİNİN AĞIR YORUMUNA KAYTISIZ KALAMADI

Bir takipçisi, Damla Ersubaşı'nın paylaşımına "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumunu yaptı.

27 yaşındaki güzel oyuncu, 'cüzdan' göndermesi yapan takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde sert bir yanıt verdi.

'ALDATMA' MESAJINA CEVAP

Damla Ersubaşı, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine de yanıt vermişti. Güzel oyuncunun, 'aldatılma' göndermesine cevabı "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü" şeklinde olmuştu.


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: Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
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