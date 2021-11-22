Ünlü oyuncu cinsel yönelimini açıkladı! Duyanlar şaştı kaldı

ÇUKUROVA, ADANA (Snob Magazin) - Fatmagül'ün Suçu Ne, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Bir Zamanlar Çukurova gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Esra Dermancıoğlu, YouTube'daki 'Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen' programına konuk oldu. Dermancıoğlu cinsel yönelimine dair sorulan soruya net yanıt verdi.

ÇARPICI İTİRAF GELDİ...

Dermancıoğlu, "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."

"ELE VE AYAĞA BAKARIM"

Esra Dermancıoğlu erkekte ilk olarak el ve ayağa baktığını da söyledi.

"GÜLME GELİYOR..."

Esra Dermancıoğlu, "Cinsel içerikli film izler misin?" sorusuna ise "Porno seyrettiğimde bana gülme geliyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın programına katılan Esra Dermancıoğlu, aldatıldığını itiraf etmişti.

ALDATILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Eski eşinin kendisini aldattığını söyleyen Dermancıoğlu, "Biz bir seyahate gideceğiz. O gece misafirlerimiz gitti, berjerde oturuyoruz. 'Sen beni aldatıyor musun?' dedim. 'Evet' dedi. Sonra konuştuk, çok da konuştuk. Ardından da boşandık. Şimdi çok tatlıyız. Benim kızımın babası çok da şeker bir adam ama yani sıkılmış..." diye konuşmuştu.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu, 7 Aralık 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ailesinin tek çocuğudur ve cümbüşü cat eden Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. Üniversite eğitimini İsviçre'de Franklin College'de Sanat Tarihi üzerine yapmıştır.

Şahika Tekand'ın Stüdyo Oyuncuları'nda, yurt dışında katıldığı workshopların ardından Laçin Ceylan'dan oyunculuk dersleri aldı. Daha sonra Derya Alabora'nın konservatuvardaki derslerine katıldı.

Esra Dermancıoğlu kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan Avrupa Yakası'nda konuk oyuncu olarak geçti. Ardından Demet Akbağ'ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Serçe Sarayı, Sil Baştan, Bir Zamanlar Çukurova, Doksanlar ve Galip Derviş gibi dizilerde rol almıştır.

HETEROSEKSÜEL NEDİR?

Heteroseksüellik veya karşıcinsellik, cinsel ve duygusal açıdan karşı cinse ilgi duyan biyolojik insan tipidir. Cinsel açıdan kadınlara ilgi duyan erkeklere ve erkeklere ilgi duyan kadınlara heteroseksüel denir. Heteroseksüellik hayvan cinselliğini tanımlamada da sıkça kullanılır.