Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı

Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ünlü oyuncu Megan Fox, biseksüel olduğunu söyledi. Fox, "Hemcinsime de aşık olabilirim" dedi. İşte Fox'un çarpıcı açıklamaları...

10 yıllık eşi ve 3 çocuğunun babası Brian Austin Green'den geçtiğimiz yıl boşanan Megan Fox (35), rapçi Machine Gun Kelly ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Transformers serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Megan Fox, ABD'de bir radyo programına katıldı.

"HEMCİNSİME AŞIK OLABİLİRİM"

Fox, "Toplumun size karşı dayatmaları her dönem etkili olmuştur. Ancak ben bu dayatmalara karşı çıkıyorum. İlerleyen dönemde hemcinsime de aşık olabilirim" diyerek şaşırttı.

Biseksüel olduğunu söyleyen Fox, "Benim yaşantım kimseyi ilgilendirmez! Önemli olan kiminle mutlu ve huzurlu olduğunuzdur" ifadelerini kullandı.

"SEKS OYUNCAKLARINI KULLANIYORDUM"

Geçtiğimiz haftalarda ABD'de bir TV programına katılan Fox, 20'li yaşlarında seks oyuncaklarını kullandığını itiraf etmişti.

Megan Fox, "Genç olduğum yıllarda arzularımı tatmin edebilmek için seks oyuncaklarını kullanıyordum. Özellikle stresli olduğum zamanlarda bu oyuncaklar benim sığındığım limanımdı" ifadelerini kullanmıştı.

Biseksüel Nedir?

Biseksüel, hem erkeklere hem de kadınlara karşı fiziksel veya cinsel çekim hisseden bireyler için kullanılır. Modern tanımı 19. yüzyılda oluşmaya başlayan bu terim, iki anlamına gelen "bi" ve cinsel anlamına gelen "seksüel" sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı
Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı

Kaynak: Snob Magazin

Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar'dan ilk fragman geldi
Esra Bilgiç ve Uğur Güneş'in başrolü paylaştığı Kanunsuz Topraklar'dan ilk fragman geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hulusi Akar Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tarkan Cimilli İbo Deniz Akkaya
Spor Marcao Mert Günok Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü oyuncu biseksüel olduğunu açıkladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 18:20:07. #1.15#

title