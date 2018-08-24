Ünlü Oyuncu Ayça Erturan Kendisine Ahlaksız Teklifte Bulunan Kişiyi İfşa Etti

Başarılı oyuncu Ayça Erturan, instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Geçip giden zamanları bir yerde bulsam" notunu düştü. Bu fotoğrafın altına ise bir sosyal medya kullanıcısı ahlaksız teklifte bulundu.

"1 GECE İÇİN BİR MİLYON DOLAR"

Güzel oyuncunun fotoğrafını gören bir sosyal medya kullanıcı çirkin bir yorumda bulundu, "Bir gece için bir 1 milyon euro" mesajını yazdı.

TACİZCİYİ İFŞA ETTİ

Fotoğrafın altına gelen yorumu gören oyuncu, sessiz kalmayarak yorumun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu "Edep yahu" notuyla paylaştığı fotoğrafla tacizciyi ifşa etti.