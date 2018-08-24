Ünlü Oyuncu Ayça Erturan Kendisine Ahlaksız Teklifte Bulunan Kişiyi İfşa Etti
BKM Mutfak oyuncusu Ayça Erturan, kendisine ahlaksız teklifte bulunan sosyal medya kullanıcısını ifşa etti.
Başarılı oyuncu Ayça Erturan, instagram hesabından deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Geçip giden zamanları bir yerde bulsam" notunu düştü. Bu fotoğrafın altına ise bir sosyal medya kullanıcısı ahlaksız teklifte bulundu.
"1 GECE İÇİN BİR MİLYON DOLAR"
Güzel oyuncunun fotoğrafını gören bir sosyal medya kullanıcı çirkin bir yorumda bulundu, "Bir gece için bir 1 milyon euro" mesajını yazdı.
TACİZCİYİ İFŞA ETTİ
Fotoğrafın altına gelen yorumu gören oyuncu, sessiz kalmayarak yorumun ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu "Edep yahu" notuyla paylaştığı fotoğrafla tacizciyi ifşa etti.
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