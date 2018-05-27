Ünlü Oyuncu Arda Öziri Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Diriliş Ertuğrul dizisinde rol olan oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Diriliş Ertuğrul'un Göktuğ'u Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.
ALİ ÖZİRİ KİMDİR?
14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri, 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur.
Oyuncunun yer aldığı projeler:
Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)
Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)
Son İstasyon - Burak (2010)
Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)
Cemile - Kaan (2006)
Dolunay - Erdem (2005)
Kandil (2005)
Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)
Büyük Umutlar - Özgür (2004)
Ah Be İstanbul (2004)
Kampüsistan - Yiğit (2003)
Estağfurullah Yokuşu (2003)
Asmalı Konak - Haluk (2002)
Yedi Numara (2000)
Dadı (2000)
Ruhsar (1997)
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Bu ışıklar icinde yatmak tabiri ne ya..Işık mı... Bu nasıl bir tabir ya..cakma kültür sempatizanlarının , medeniyet temsili ifadelerinden..ışık falan yok..kapattılar ısığı..tedaş müsade etmez öyle ışıklar içinde yatmaya..kültür emiciler siziCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin dualarımız seninleCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin arda öziri abimize mekanı cennet olsun.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Elveda etmiş emanet cana allah rahmet eylesinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet etsin efendi bir durusu vardi bir cok dizisini seyretmistim birde daha cok genc ama yapilacak bir sey yok omru orda bitmis allah gunahlarini affetsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır