Ünlü Oyuncu Arda Öziri Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Ünlü Oyuncu Arda Öziri Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol olan oyuncu Arda Öziri, bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Diriliş Ertuğrul'un Göktuğ'u Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

ALİ ÖZİRİ KİMDİR?

14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri, 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur.

Oyuncunun yer aldığı projeler:

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (56)

  • ZENON FAR:
    Bu ışıklar icinde yatmak tabiri ne ya..Işık mı... Bu nasıl bir tabir ya..cakma kültür sempatizanlarının , medeniyet temsili ifadelerinden..ışık falan yok..kapattılar ısığı..tedaş müsade etmez öyle ışıklar içinde yatmaya..kültür emiciler sizi
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
  • HATİCE:
    Allah rahmet etsin efendi bir durusu vardi bir cok dizisini seyretmistim birde daha cok genc ama yapilacak bir sey yok omru orda bitmis allah gunahlarini affetsin
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 56 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.