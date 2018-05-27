Ünlü Oyuncu Arda Öziri Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Diriliş Ertuğrul'un Göktuğ'u Arda Öziri bu sabah geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Kaza sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri, yapılan müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti.

ALİ ÖZİRİ KİMDİR?

14 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Arda Öziri, 9 Eylül Ünv. Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Anemi Grubundada vokalistlik yapmaktadır. Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri aslen İzmir doğumludur.

Oyuncunun yer aldığı projeler:

Diriliş Ertuğrul - Göktuğ (2016-2017)

Aşkın Bedeli - Poyraz (2013-2015)

Son İstasyon - Burak (2010)

Akasya Durağı - Başkomiser Yardımcısı Tolga(2010-2011)

Cemile - Kaan (2006)

Dolunay - Erdem (2005)

Kandil (2005)

Memleket Hikayeleri - Irmağın Aldığı Gelin (2005)

Büyük Umutlar - Özgür (2004)

Ah Be İstanbul (2004)

Kampüsistan - Yiğit (2003)

Estağfurullah Yokuşu (2003)

Asmalı Konak - Haluk (2002)

Kınalı Kar (2002)

Yedi Numara (2000)

Dadı (2000)

Ruhsar (1997)