Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy Öget'ten sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu anne oldu. İşte detaylar...

2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy ve Cem Öğet çiftinden müjdeli haber geldi.

2.Sayfa'nın haberine göre; Müjgan Ferhan Şensoy'un sabah saatlerinde doğum yaptığı öğrenildi.

Çift, kızlarına Pera adını verdi.

Geçtiğimiz hafta vefat eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, torunu Pera'yı göremedi.

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjgan Ferhan Şensoy'un anne ve babası, Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'dur. Derya Şensoy isimli bir de kız kardeşi var. Annesi Derya Baykal'ın ilk evliliğinden de Mert isimli bir erkek kardeşi var.

Kaynak: Snob Magazin