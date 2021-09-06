Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy Öget'ten sevindiren haber geldi. Ünlü oyuncu anne oldu. İşte detaylar...

2018 yılında evlenen Müjgan Ferhan Şensoy ve Cem Öğet çiftinden müjdeli haber geldi.

2.Sayfa'nın haberine göre; Müjgan Ferhan Şensoy'un sabah saatlerinde doğum yaptığı öğrenildi.

Çift, kızlarına Pera adını verdi.

Geçtiğimiz hafta vefat eden usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, torunu Pera'yı göremedi.

Müjgan Ferhan Şensoy, eşi Cem Öğet ile bebeklerinin ismine nasıl karar verdiklerini şöyle açıklamıştı:

"Cem ile konuştuğumuz bir şeydi; bir kızımız olursa adı 'Pera' olsun dedik. İkimizin hem ayrı ayrı hem de kesişen hayatlarının ev sahibiydi Pera..."

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

Müjgan Ferhan Şensoy, 25 Ocak 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjgan Ferhan Şensoy'un anne ve babası, Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'dur. Derya Şensoy isimli bir de kız kardeşi var. Annesi Derya Baykal'ın ilk evliliğinden de Mert isimli bir erkek kardeşi var.

Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim
Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim
Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim
Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim

Kaynak: Snob Magazin

1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu
1 hafta önce babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy anne oldu
Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek
Derya Şensoy'dan vefat eden babası Ferhan Şensoy için duygusal paylaşım: Bir gün gene gelecek
Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'a bir kez daha veda etti: Güle güle ustam
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Düm Tek Tek Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ünlü oyuncu anne oldu! İşte kızına verdiği isim - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:56:34. #1.16#

title