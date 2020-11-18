Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor
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Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara "Son Yaz" dizisiyle geri dönüyor

18.11.2020 00:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:36

Oyuncu, müzisyen ve yönetmen Ali Atay, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'ın kaleme aldığı "Son Yaz" dizisi ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Atay, bir süredir ara verdiği televizyon ekranlarına FOX TV ile dönecek.

Oyuncu Ali Atay, "Son Yaz" dizisiyle bir süredir uzak kaldığı ekranlara geri dönüyor. Öte yandan dizi, FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Dizinin başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı dizide, Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi isimler de yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün'ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün'ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi'ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege'de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki "Son Yaz"dır biten.

Ünlü oyuncu Ali Atay, bir süredir ara verdiği ekranlara 'Son Yaz' dizisiyle geri dönüyor
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