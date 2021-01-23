Ünlü oyuncu 33 yaşında 127 kilo oldu: Ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum
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Ünlü oyuncu 33 yaşında 127 kilo oldu: Ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum

23.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:53
Ünlü oyuncu 33 yaşında 127 kilo oldu: Ayakkabılarımı bile bağlayamıyorum

Rol aldığı The Only Way Is Essex adlı diziyle adını duyuran 33 yaşındaki oyuncu James Argent, aldığı fazla kilolar yüzünden ölebileceğini söyledi.

Rol aldığı The Only Way Is Essex adlı diziyle adını duyuran 33 yaşındaki oyuncu James Argent, aldığı fazla kilolar yüzünden ölebileceğini söyledi. The Sun gazetesine konuşan Argent, "Ölmek istemiyorum. Kilo kaybetmemin tek yolu operasyon" diyerek içinde bulunduğu durumu ifade etti.Son bir yılda giderek kilo almaya başlayan, sosyal izolasyon sürecinde de bunun önüne geçemeyen James Argent "Kendi fotoğraflarımı görmek üzücü. Geçen gün menajerimden ayakkabılarımı bağlamasını istemek sorunda kaldım. Çünkü bunu yapamıyorum, göbeğim çok büyük" diye konuştu.Yeme bozukluğu sorunu olduğunu bildiğini söyleyen Argent bu konuda hiçbir şey yapamadığını da sözlerine ekledi. "Kilomu kontrol edemiyorum, yardıma ihtiyacım var" diyen James Argent sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse beni operasyon seçeneğinden vazgeçirmeye çalışmıyor. Herkes biliyor ki kilo vermemin tek yolu bu."1.83 cm boyunda olan James Argent, 2015 yılında kilo vererek 88 kiloya kadar inmiş ve formda bir görünüme sahip olmuştu. Fakat ünlü oyuncu şimdi 127 kiloya kadar çıktı.

Kaynak: Hürriyet

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