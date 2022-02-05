Ünlü Oyuncu 25 Şubat'ta Evleniyor

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) -

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahdır, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Emir Ersoy ile nikah dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Çift, 25 Şubat'ta Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.