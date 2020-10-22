Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
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Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı

22.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:56

Bir turizm firmasına ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki genç kız, yan koltukta kendisini izleyerek mastürbasyon yapan muavinin o anlarını telefon ile kayıt altına aldı.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ünlü bir turizm firması yine bir skandala imza attı. Otobüsün muavini, yan koltuğunda oturan 17 yaşındaki genç kıza aldırış etmeden mastürbasyon yaptı. Genç kızın telefonu ile video kaydına aldığı o anlarda, muavinin hiç rahatsız olmadan genç kıza bakmaya devam etmesi ise izleyenleri çileden çıkardı.

GENÇ KIZA BAKARAK DEVAM ETTİ

Video sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra büyük tepki topladı. Kullanıcılar firmaya veryansın ederken Twitter'da firmanın ismi gündem oldu. 17 yaşındaki genç kızın yan koltuğuna oturup onu izleyerek mastürbasyon yapan muavinle ilgili firmadan ise henüz bir açıklama gelmedi.

İLK SKANDAL DEĞİL

Aynı firma geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti. 2016 yılında Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki firma çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayımlanmıştı. 2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, "Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik" açıklamasını yapılmıştı.

Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı

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Haber Yorumları (54)
ADANALI: güzel taktik belkide birbirlerini tanıyorlardır tazminat koparmak için böyle bi yola başkoydular kendi aralarında bölüşürler :) çokmu cahilsiniz acaba
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ŞAHİN: Bir çok firmada bu tür ahlaksızlıklar var tek başına seyahat eden bir bayanı gördükleri an özel çay kahve ismarlama,orda rahat değilsin gel hostes koltuğuna oturtmalar ,tesislerde şoförlerle beraber yemek ismarlama ne desen her türlü pisliği yapıyorlar
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TURQUAZ: Yorum okumak için geldim
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