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Ünlü oryantal hayalini gerçekleştirdi

Ünlü oryantal hayalini gerçekleştirdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Yaptığı danslarla adından söz ettiren Nuran Sultan, yıllardır kurduğu hayalini sonunda gerçekleştirdi. Ünlü oryantal, 31 Aralık'ta dans albümünü çıkarıyor. İşte detaylar...

Yıllar önce İngiliz müzisyen Sting'e yaptığı dansla adından söz ettiren Nuran Sultan, hayalini gerçekleştirdi. Ünlü oryantal, 31 Aralık'ta dans albümünü çıkarıyor.

Yıllardır bu proje üzerine çalışan Nuran Sultan, sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Oryantal, yeni albümü için objektif karşısına geçti.

Birbirinden renkli karelere imza atan Sultan, "Uzun yıllardır albüm için çalışıyorum. Çok heyecanlıyım. Mesleğe başladığımdan beri bu hayali kuruyordum" dedi. Oryantal, 50 yaşına kadar dans etmek istediğini de belirtti.

Ünlü oryantal hayalini gerçekleştirdi

Ünlü oryantal hayalini gerçekleştirdi

Ünlü oryantal hayalini gerçekleştirdi

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