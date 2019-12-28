Ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova Anadolu Üniversitesi'nde anıldı

28.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:11

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) katkılarıyla hazırlanan "Doğumunun 70. Yıl Dönümünde Ünlü Nogay Şairi Kadriya Temirbulatova'yı Anma Toplantısı" ve "Yiğitlerin Destanıyım Adlı Kitabının Tanıtımı" etkinliği gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında ünlü şairin eserlerinden oluşan kitap tanıtımı, müzik dinletisi ve folklor gösterisi katılımcılarla buluştu.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Günsoy: "Üniversite olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam ediyoruz"



Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, "Bugün burada, Nogay şairimiz Kadriya Temirbulatova'nın doğumunun 70. yılı anma programı ve Yiğitlerin Destanıyım adlı kitabının tanıtımı için buradayız. Bu vesileyle kendisini rahmetle ve saygıyla anıyoruz. TÜRKSOY tarafından Kadriya Temirbulatova'nın şiirlerinin 12 dilde çevrilerek, Türk dünyasına yönelik yapılan bu anlamlı faaliyeti takdirle karşılıyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Bizi biz yapan temel değerlerimizin en güzel biçimde yansıtılmasına aracı olan şiirlerin ve bu duygu yüklü edebi alanı çalışan şairlerin değerinin ömür boyu yaşatılması hedefini biliyoruz. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi olarak bu tür etkinlikleri de desteklemeye devam ediyoruz. Bu anlamda bugünkü etkinlikte katkıları bulunan başta TÜRKSOY olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.



Sabirat Abubekirova: "Kadriya, Nogaylar için çok değerlidir"



Dağıstan Cumhuriyeti'nin temsilcisi Sabirat Abubekirova ise Kadriya Temirbulatova'ya ilişkin olarak şunları söyledi: "Kadriya Temirbulatova bizim onurumuz ve büyük şairimiz. Kadriya, genç yaşlardan itibaren şiir yazmaya başladı ve pek çok kitabı çıktı. 1970'li yıllarda hem Dağıstan'da hem de Rusya genelinde edebiyatın zirvesini yaşadı ve en verimli çağında da kendisini kaybettik. Şairler zamansız gelir ve zamansız hayattan giderler. Kadriya, Nogaylar için çok değerlidir. Biz Kadiyanın ismini ebedileştiriyoruz ve artık onun ismi Türkiye'de de ebedileşmiş durumda."



Koşali Zarmanbetov: "Kadriya Temirbulatova, Nogay halkı için bir yıldızdı"



Kadriya Temirbulatova'nın, Nogay halkı için bir yıldız olduğunu ama bugün Türk dünyasının onu daha yücelttiğini belirten Dağıstan Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Ordinaryüs Profesör Koşali Zarmanbetov ise, "Bir heykeltıraş olarak arzum şudur ki; Kadriya'nın güzel bir büstünü yapıp inşallah onu Türkiye'de takdim ederiz." diye konuştu.



Düsen Kaseinov: TÜRKSOY, dünyanın önemli merkezlerinde etkinlikler düzenlemektedir"



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise bu anlamlı günde görüşlerini şu şekilde dile getirdi: "Türk dili konuşan halkların ve dostların ortak kültürünü, dilini, sanatını, gelenek ve göreneklerini; araştırmak, geliştirmek, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY), üye ülkelerde ve dünyanın önemli kültür ve sanat merkezlerinde pek çok etkinlik düzenlemektedir. Yine bu amaçlar doğrultusunda teşkilatımız Türk kültürüne ve sanatına hizmet etmiş önemli şahsiyetlerin doğum ve ölüm yıl dönümlerini kutlamak ve anmak suretiyle onların adlarını ve bıraktıkları kültürel mirası yaşatmaya çalışmaktadır. Büyük bir kültür birikimine sahip olan Türk toplumları; kadim kültürün oluşmasına, gelişmesine, zenginleşmesine katkı sağlayan önemli şahsiyetler yetiştirmiştir. Kültürümüzün mihenk taşları kabul edilen bu değerli şahsiyetler toplumlara yön vermiş halkların bilimsel, kültürel ve manevi gelişmesine büyük katkı sağlayan çalışmalar yapmışlardır."



Etkinlik açılış konuşmalarının ardından ise ünlü Nogay şairi Kadriya Temirbulatova'nın, 12 dilde çevrilen "Yiğitlerin Destanıyım" adlı kitabının tanıtım bölümüyle devam etti. Azerbaycanlı şair Barış Cavit Movsümlü, Başkurdistanlı şair Larisa Abdulina, Kazakistanlı şair Marjan Erşu, Kırgızistanlı şair Altınay Temirova, Dağıstan'dan Kumuk şair Supiyanat Mamamyeva, Rus şair Marina Kolyubakina ve Türk şair Sema Tanrıverdioğlu, Nogay şairi Kadriya Temirbulatova'nın şiirlerini katılımcılarla paylaştı.



Etkinlik; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhsin Macit ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlker Usta tarafından günün anısına katılımcılara hediyelerinin takdim edilmesinin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA