Ünlü Müzisyen Drake, Oyuncu Sophie Brussaux'dan Çocuğu Olduğunu İtiraf Etti
Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Drake, uzun zamandır magazin gündeminde konuşulan iddiaları doğrulayarak eski yetişkin film oyuncusu Sophie Brussaux'dan bir oğlu olduğunu kabul etti.
Sophie Brussaux'nun oğlu Ekim 2017'de dünyaya gelmiş ve çocuğun Drake'ten olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Bebeğin babası olduğunu itiraf eden Kanadalı müzisyen, anne ile iki kez buluştuklarını belirterek, "Bebeğimi dünyadan saklamadım, dünyayı bebeğimden sakladım" dedi.
ŞARKIYI OĞLUNA İTHAF ETTİ
Drake'in, 'Scorpion' isimli yeni albümünde yer alan '14 March' isimli şarkıyı da oğluna ithaf etti: Dün sabah çılgıncaydı. Bunun ihtimalini bile kabullenmemiştim. Bu kesindi, mühürlenmişti ve imzalanmıştı. O kadın Billie Jean gibi benim sevgilim değildi ama çocuk benimdi.
KÜRTAJ YAPTIR DEMİŞTİ
Eski porno film oyuncusu Brussaux ile Kanadalı şarkıcı arasındaki ilişki, Ocak 2017'de Drake ile Jennifer Lopez'in birliktelik yaşamaya başlamasıyla bitmişti. 28 yaşındaki Brussaux, Mayıs 2017'de üç aylık hamile olduğunu ve Drake'in kendisinden kürtaj istediğini ile sürmüştü. Sanatçının menajeri ise söz konusu açıklamaları yalanlamıştı.
-
benden birader bi yanlışlık varCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Eee bizene bundanCevap Yaz 6 2 Yayından KaldırBUSE: sanane benim okumam seni mi gerdiYayından KaldırFG: arkadaşım seni ilgilendirmiyorsa neden habere girip okuyorsun..Yayından Kaldır