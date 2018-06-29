Ünlü Müzisyen Drake, Oyuncu Sophie Brussaux'dan Çocuğu Olduğunu İtiraf Etti

Sophie Brussaux'nun oğlu Ekim 2017'de dünyaya gelmiş ve çocuğun Drake'ten olduğu iddiası sosyal medyayı sallamıştı. Bebeğin babası olduğunu itiraf eden Kanadalı müzisyen, anne ile iki kez buluştuklarını belirterek, "Bebeğimi dünyadan saklamadım, dünyayı bebeğimden sakladım" dedi.

ŞARKIYI OĞLUNA İTHAF ETTİ

Drake'in, 'Scorpion' isimli yeni albümünde yer alan '14 March' isimli şarkıyı da oğluna ithaf etti: Dün sabah çılgıncaydı. Bunun ihtimalini bile kabullenmemiştim. Bu kesindi, mühürlenmişti ve imzalanmıştı. O kadın Billie Jean gibi benim sevgilim değildi ama çocuk benimdi.

KÜRTAJ YAPTIR DEMİŞTİ

Eski porno film oyuncusu Brussaux ile Kanadalı şarkıcı arasındaki ilişki, Ocak 2017'de Drake ile Jennifer Lopez'in birliktelik yaşamaya başlamasıyla bitmişti. 28 yaşındaki Brussaux, Mayıs 2017'de üç aylık hamile olduğunu ve Drake'in kendisinden kürtaj istediğini ile sürmüştü. Sanatçının menajeri ise söz konusu açıklamaları yalanlamıştı.