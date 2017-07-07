Ünlü Müzik Dinleme Sitesi Soundcloud Batıyor

700 milyon dolar değerindeki ünlü stream müzik sitesi Soundcloud zor günler geçiriyor. Spotify ve Deezer'dan öncesinde kitlelere ulaşan ve yoğun ilgi gören Soundcloud iki yıldır zararlarıyla uğraşıyordu.

173 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI

Financial Times'ın haberine göre; şirketin kurucu ortağı olan Alex Ljung'un yaptığı açıklamaya göre şirket çalışanların 173 kişilik kısmına denk gelen yüzde 40'ını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

OFİSLERİNİ DE KAPATIYOR

Şirket işten çıkarmalarla da sınırlı kalmayacak. Almanya merkezli Soundcloud ofislerinin de yarısını kapatacak. Kapatılacak ofisler arasında Londra'daki ve San Fransisco'da yer alan ofisler de bulunuyor.

İKİ YIL ÜST ÜSTE ZARAR

Gelirleri her geçen yıl artan Soundcloud, kârlılık konusunda sorunlar yaşıyor. Rekabet ortamının da artmasıyla şirket 2015 yılında 51 milyon euro, 2016 yılında ise 39 milyon euro zarar etmişti.