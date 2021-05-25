Ünlü model bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor
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Ünlü model bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Ünlü model bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Buse İskenderoğlu, Miami tatilinden bikinili fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı bikinili karesini yayınlayan sunucu, yüzlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Buse İskenderoğlu, Miami'deki tatiline devam ediyor. Bir haftadır Amerika'da olan sunucu, bikinili karelerine bir yenisini daha ekledi. Kırmızı bikinisiyle karelerini paylaşan İskenderoğlu, kısa sürede yüzlerce yorum aldı. Yakın arkadaşı Şevval Şahin'in yanına giden sunucu, çektiği fotoğraf ve video'ları da Instagram'dan paylaşıyor.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken İskenderoğlu'na sevenleri iltifat mesajları yağdırdı. Sunucu, daha öncede üç defa bikinili karesini yayınlamıştı. İskenderoğlu, Show TV'de ekrana gelen magazin programını sunuyor.

Ünlü model bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor
Ünlü model bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Kaynak: Snob Magazin

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