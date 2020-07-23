Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü

Modacı Gülşah Saraçoğlu, transparan mayosuyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü modacının paylaşımına, Demet Akalın ve Simge Sağın gibi ünlü isimlerden övgü dolu yorumlar gelirken, bazı takipçileri ise "Hiç giymeseydin", "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yaptı.

23.07.2020 00:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 00:34

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan şehirler arası ulaşım kısıtlamasının 1 Haziran itibarıyla kalkmasının ardından ünlü isimler tatil beldelerine gitmeye başladı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu da soluğu tatilde alan ünlüler arasında yer alıyor. Saraçoğlu, tatilden karelerini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

TRANSPARAN MAYOSUYLA TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTTI

Gittiği tatil yerinden mayolu pozunu paylaşan Saraçoğlu takipçilerini şaşırttı. Ünlü modacının paylaşımına 60 binin üzerinde beğeni gelirken, takipçilerini ise iki böldü. Saraçoğlu'na "Hiç giymeseydin", "Üstüne para verseler giymem", "Bu nasıl bir tasarım" gibi yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERDEN DESTEK GELDİ

Demet Akalın, Ece Gürsel, Simge Sağın ve Deniz Seki gibi ünlü isimler ise Gülşah Saraçoğlu'nun transparan mayosunu beğendiklerini yorum kısmına yazdı.

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur mayosuyla dudak ısırttı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur mayosuyla dudak ısırttı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur mayosuyla dudak ısırttı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, cesur mayosuyla dudak ısırttı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Haber Yorumları (1)
ERCAN: akşam baktık bir sürü insan ikiye bölünmüş birde sorduk bu hanfendinin yüzündenmiş bende gidin hastaneye dedim
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