Ünlü modacı Elie Saab İstanbul'da
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Ünlü modacı Elie Saab İstanbul'da

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ünlü modacı Elie Saab İstanbul'da

Pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemediği dostu Emir Sarıgül ile bir araya gelen Elie Saab, iki gün boyunca İstanbul'da kalacak.

Pandemi nedeniyle uzun süredir görüşemediği dostu Emir Sarıgül ile bir araya gelen Elie Saab, iki gün boyunca İstanbul'da kalacak.  

İstanbul'a tatile gelen Elie Saab, özlediği İstanbul'la hasret giderdikten sonra ülkesi Lübnan'a dönecek.

Elie Saab 2019 yılında oğlunu Lübnan'da evlendirmiş, bu muhteşem düğün üç gün üç gece sürmüştü. Dünya jet-Set'in katıldığı düğünde tek Türk olarak Emir Sarıgül katılmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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