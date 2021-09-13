Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti - Haberler Magazin
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Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti

Müze olarak hizmet veren Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı.

Müze olarak hizmet veren Galata'daki Zülfaris Sinagogu'nda yapılan eğlenceye katılanlar arasında Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven ve Duygu Özaslan da vardı. Davetlilerin kırmızı kıyafetlerle geldiği partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Yemekli organizasyonun sürprizi ise Dilara Fındıkoğlu'nun sahneye çıkıp şarkı söylemesiydi.

Yemekli organizasyonda masalarda un üzerinde deniz mahsulleri olması dikkat çekti.

Hürriyet - Magazin Haberleri
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Haber: Ünlü modacı Dilara Fındıkoğlu'ndan kırmızı parti - Haberler Magazin
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