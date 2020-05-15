Ünlü manken kan bağışında bulundu
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Ünlü manken kan bağışında bulundu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz hafta yurt genelinde kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine manken ve oyuncu Günay Musayeva, soluğu Çapa'da bulunan Türk Kızılay Kan Merkezi'nde aldı

Ünlü manken kan bağışında bulundu
15.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:15



Musayeva, önceki gün Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan'ın da hazır bulunduğu Kan Merkezi'nde, bağışında bulunan ünlü oyuncu, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
TÜRK KIZILAY: Bu hanım kızımız kim? Kızılay Türk mü? Maden suyundan neden TÜRK adını kaldırdınız=?
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