Ünlü manken kan bağışında bulundu
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, geçtiğimiz hafta yurt genelinde kan stokunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı üzerine manken ve oyuncu Günay Musayeva, soluğu Çapa'da bulunan Türk Kızılay Kan Merkezi'nde aldı
15.05.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:15
Musayeva, önceki gün Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ercan Tan'ın da hazır bulunduğu Kan Merkezi'nde, bağışında bulunan ünlü oyuncu, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.
Kaynak: Snob Magazin