Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı - Haberler
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Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Ünlü manken Heidi Klum, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Klum'un sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşıma beğeni yağdı. Klum, eline aldığı pasta tabağıyla yarı çıplak poz verdi.

48 yaşındaki ünlü manken Heidi Klum, ilerleyen yaşına rağmen hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Klum, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü mankenin sadece sütyenle yatağa uzandığı anlar binlerce beğeni aldı.

PASTA TABAĞINI ÜZERİNDE KOYDU

Klum, yarı çıplak halde yatağa uzandıktan sonra elindeki pasta tabağını üzerine koyarak pasta yedi. Ünlü mankenin söz konusunu paylaşımını yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.

İşte ünlü modelin o pozu:

Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (1)
tarafsızgörüş:Habere bak. ünlülerin hesaplarından begenildi falanm ucuz sıradan işe yramaz haberler
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