Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı

48 yaşındaki ünlü manken Heidi Klum, ilerleyen yaşına rağmen hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Klum, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü mankenin sadece sütyenle yatağa uzandığı anlar binlerce beğeni aldı.

PASTA TABAĞINI ÜZERİNDE KOYDU

Klum, yarı çıplak halde yatağa uzandıktan sonra elindeki pasta tabağını üzerine koyarak pasta yedi. Ünlü mankenin söz konusunu paylaşımını yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.

İşte ünlü modelin o pozu:

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