Ünlü manken Heidi Klum'un yataktaki çıplak pozuna beğeni yağdı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Ünlü manken Heidi Klum, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Klum'un sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşıma beğeni yağdı. Klum, eline aldığı pasta tabağıyla yarı çıplak poz verdi.
48 yaşındaki ünlü manken Heidi Klum, ilerleyen yaşına rağmen hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Klum, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü mankenin sadece sütyenle yatağa uzandığı anlar binlerce beğeni aldı.
PASTA TABAĞINI ÜZERİNDE KOYDU
Klum, yarı çıplak halde yatağa uzandıktan sonra elindeki pasta tabağını üzerine koyarak pasta yedi. Ünlü mankenin söz konusunu paylaşımını yorumlara kapatması da gözlerden kaçmadı.
İşte ünlü modelin o pozu:
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