Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı
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Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

24.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:32
Ünlü manken Ece Gürsel koronavirüse yakalandı

Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel, koronavirüse yakalandı. Testinin pozitif çıktığını duyuran Gürsel, "Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor... Çok kötü bir duyguymuş" dedi.

Bir döneme damgasını vuran manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medya hesabı Instagram'dan koronavirüse yakalandığını hayranlarıyla paylaştı.

"KONUŞMAK ÇOK YORUCU OLUYOR"

Testinin pozitif çıkmasının ardından yaşadığı süreci ve sağlık durumunu anlatan Ece Gürsel, şunları söyledi: "Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana... İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi.. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçlageçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum. Konuşmak çok yorucu oluyor, nefes almak da zor. Çok kötü bir duyguymuş... Tez vakitte geçer inşallah!"

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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