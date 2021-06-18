Ünlü mafya Hadi Özcan'a 75 yıl hapis cezası
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Ünlü mafya Hadi Özcan'a 75 yıl hapis cezası

Ünlü mafya Hadi Özcan'a 75 yıl hapis cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayında parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın duruşması bugün görüldü.

Kocaeli'de 20 yıl önce 3 kişinin öldürülmesi olayında parmağı olduğu iddiasıyla yargılanan suç örgütü lideri Hadi Özcan'ın duruşması bugün görüldü. Duruşmada 75 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyan Hadi Özcan mahkeme başkanına hitaben, "Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz" dedi.

Olay, 1994 yılında Kocaeli'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yeraltı dünyasında adı geçen ve dönemin kara kutusu olarak bilinen mafya Babası Hadi Özcan, Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'in öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Yurtdışında olan ve 2020 yılında yakalanan Hadi Özcan'ın duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrardan görüldü. Görülen duruşmaya sanık avukatları, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan Hadi Özcan ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Zafer Yanık katıldı. Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hadi Özcan, "Ben hayatımda bir tek Reşat Yüksel'i öldürdüm. Reşat benim çocukluk arkadaşımdı. Ben ne maktulleri ne de failleri tanıyorum. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" dedi.

Sanıklar hakkında ayrı ayrı 75'şer yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin ardından Nizamettin Keskin, Sürmeli Göçer ve Fehmi Göçer'i öldüren Zafer Yanık ve maktullerin öldürülmesini azmettiren Hadi Özcan hakkında ayrı ayrı 75'şer yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Cezayı duyan Hadi Özcan, mahkeme başkanına hitaben "Yapmayın pişman olursunuz, ben bu suçu işlemedim. Vicdan azabı çekersiniz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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