Amerikalı Ünlü Komedyen Stevie Ryan Kendisini Asarak İntihar Etti

33 yaşındaki Amerikalı komedyen Stevie, birkaç günce ölen büyük babası hakkında '' hayallerimin adamı artık sadece hayallerimde olacak '' twit attıktan birkaç saat sonra Los Angeles'teki evinde kendini tavana asarak intihar etti. Stevie uzun bir süredir geçirdiği ağır deprasyon yüzünden tedai gördüğünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşmıştı. Komedyen ITunees üzerinden yayınladığı son röpörtajında büyük babasının ölümün kendisini ne kadr çok üzdüğünü ve yaşadığı depresyonu nasıl ciddi bir şekilde tetiklediğini belirtmişti. Komedyenin ölümü yakınlarını ve hayranlarını yasa boğdu. Komedyenin hayranları üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdiler. Stevie, Justin Bieber ve Lady Gaga gibi ünlülerin taklidini yaptığı videolar sayasinde kısa süre içinde ünlenmişti.