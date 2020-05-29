Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan flaş karar! Serenay Sarıkaya ile mutlu bir beraberliği olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zekeriyaköy'deki lüks villasını 2 milyon dolara satışa çıkardı

Evde hazır kiracı da var; Başakşehirli futbolcu Gael Clichy. Futbolcu, her ay Yılmaz'a 50 bin lira kira ödüyor.

Sinema ve eğlence sektörünün en çok kazanan isimleri arasında olan ve her yıl vergi rekortmenleri listesine giren Cem Yılmaz, kazancıyla akıllı yatırımlar yapmayı tercih ediyor.

Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü komedyen, 2012 yılında da Zekeriyaköy'ün en lüks sitesi Ormanada'dan bir villa satın almıştı. Yılmaz şimdi o villayı satışa çıkardı. (Kaynak: Hürriyet/Mehmet Üstündağ)& ;



