Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti
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Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti İlyas Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti

İlyas Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu

İSTANBUL - Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik Sarıyer'deki evinde intihar etti. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Ünlü Keman virtüözü ve Besteci kemanisti İlyas Tetik yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı Sarıyer'deki evinde intihar etti.

Bu durumu gören ailesi hemen Polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sarıyer Asayiş Büro ve Olay yeri İnceleme ekipler kaldığı Beyaz Lale sokağa gelip incelemelerde bulundu.

Öte yandan, Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.

Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti
Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti
Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti
Ünlü kemanist ve besteci İlyas Tetik İntihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim

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