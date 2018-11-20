Ünlü İsimlerin Tanıttığı Çaydan Zehir Çıktı
Seda Sayan ve Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı.
Hollywood başta olmak üzere ülkemizde ve dünyada ünlüler tarafından tanıtımı yapılan vesosyal medyada üst üste videoları paylaşılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden 'zehir' yani sibutramin çıktı. Sağlık Bakanlığı genellikle internet üzerinden satılan çayın satışını yasakladı.
"UZAK DURUN" UYARISI
Ünlülerin özellikle sosyal medya hesaplarından tanıtımını yaptığı Teff tohumlu çaydan kansere neden olan madde çıktı. Buket Aydın'la Kanal D Haber'in özel haberinde gündeme aldığı konuyu ise Dr. Gürkan Kubilay 2. Sayfa programında değerlendirerek, bu tip çayların içinde bulunan diğer zararlı maddeleri de söyleyerek 'uzak durun' uyarısında bulundu.
TEFF TOHUMLU ÇAYIN SATIŞI YASAKLANDI
Binlerce takipçisi olan ünlüler sosyal medya hesaplarından reklamını yapmıştı ancak o çayın içinde sübitramin maddesi bulundu. Bu ürünlerin satışının yasak olduğunu belirten uzmanlar, karaciğer, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklara neden olarak uzun süreli kullanımda ölümcül olabileceğine dikkat çekmişti.
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Bunlar Reklamını Yaptıysa Fare Zehiri Çıkmadığına Dua Edin:))Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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kendileri ne ki reklam yaptıkları ürün ne olsun?Cevap Yaz 7 Yayından KaldırDOĞRUCU VATANDAŞ: Mükemmel yorum, tebrikler. Hepimize tercüman oldunuz!Yayından Kaldır
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hemen tutuklanmalari gerekirCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Giriş Tarihi: 26. 1. 2010Sağlık Bakanlığı, Sibutramin ihtiva eden bir zayıflama ilacının, kalp hastalarında risk oluşturduğu için toplatılmasını ve satışının durdurulmasını kararlaştırdı. Avrupa İlaç Ajansı, ''''Sibutramin'''' ihtiva eden ilaçların kardiovasküller (kalp) hastalığı olanlarda risk oluşturduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği pazarından kaldırılmasına ve ruhsatlarının askıya alınmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü de bu karar doğrultusunda, ''''ReductilCevap Yaz 1 Yayından Kaldır