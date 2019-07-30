Ünlü isimlerin "Sivas" paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu

Müzik dünyasındaki başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren Hadise, Mr. Jade ve Ebru Polat, geride bıraktığımız hafta Sivas paylaşımlarıyla gündeme geldi.

SİVAS TÜRKÜSÜ SÖYLEMİŞTİ

Cesur paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Sivaslı Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye kısmından 'Sen Sivas'ı Seyret' türküyü canlı bir şekilde okumuştu. Pop ve slow şarkılarla gündeme gelen Hadise, bu paylaşımıyla türkü söylemedeki başarısını da göstermişti.

KÖYÜNDEN VİDEO PAYLAŞMIŞTI

Şarkıları, başarılı iş adamı kariyeri ve fenomen kimliğiyle büyük ses getiren bir başka Sivaslı Mr Jade ise tatil için gittiği baba köyünde bir video çekerek köy hayatına nasıl hakim olduğunu göstermişti.

"BEN DE YARI SİVASLIYIM"

Son olarak yeni şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Ebru Polat da Sivas'la alakalı bir paylaşım yapmıştı. Polat, her fırsatta Sivaslı olduğunu söyleyen fenomen Reynmen'in Ela şarkısında dans ederek çektirdiği videoyu "Ben de yarı Sivaslıyım" notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı.