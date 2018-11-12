Ünlü Oyuncu Gerard Butler, ABD'deki Büyük Yangında Küle Dönmüş Evinin Önünde Selfie Çekti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden devasa orman yangınlarında ölü sayısı 31'e yükselirken, yangınlarda bir çok ünlü ismin evi de kül oldu.

BÖLGEDE TAHLİYELER SÜRÜYOR

ABD'nin, Kaliforniya eyaletinde Çarşamba günü başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükselirken, 220 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Kalifornia'nın Woolsey Hill ve Malibu bölgelerinde orman yangınları devam ederken, 200 bin'den fazla insan Malibu ve Los Angeles bölgesinden tahliye edildi.

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ KÜL OLDU

ABD'deki dev yangında birçok ünlü yıldızın evi de kül oldu. Malibu kentindeki ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından evlerini kül olmuş halini paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Malibu'da yaşayan ünlülerden Camille Grammer, Paula Patton, April Love Geary, Robin Thicke, Gerard Butler, Scott Dernickson, Blacablan Coactress, Caitlyn Jenner, Lady Gaga, Guillerma Del Toro, Alyssa Milono, Roinn Wilson, Kim Kardashian West ve Gerard Butler gibi ünlü yıldızlar, Kalifornia eyaletinde devam eden orman yangınlarında evlerini kaybettiklerini sosyal medyadan duyurdular.

''EVİME DÖNDÜĞÜMDE YANDIĞINI GÖRDÜM''

Manken April Love Geary, 2,4 milyon dolarlık evinin yandığını açıkladı. 23 yaşındaki model, Instagram hesabından evinin yandığını gösteren bir fotoğrafı paylaştı. Daha önce evinin olduğu bölgeden duman bulutu görüntüsü paylaşan Manken April Love Geary, "Evimiz oralarda bir yerlerde. Çok üzgünüm ama, hepimiz çok güvendeyiz. Malibu'daki herkes için dua edin, bizim evimiz alevler içinde" diyerek paylaşımda bulundu. Geary, sekiz aylık kızları ile Cuma günü, yangında "orada" olduklarını söyleyerek zorunlu tahliye edildiklerini" belirtti. Televizyon ünlüsü Camille Grammer da evinin yanmış fotoğraflarını paylaştı. Grammer sosyal medyada yaptığı paylaşımda, itfaiyecilerin arabasını ve kişisel eşyalarını kurtardıklarını söyleyerek itfaiye erlerine teşekkür etti. Gerard Butler ise, "Malibu'ya geri döndüğümde evimin yandığını gördüm" diyerek arka planda evinin kömürleşmiş kalıntılarını gösteren bir selfie yayınladı.