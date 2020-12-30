Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki! Yeter, yeter, yeter!
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Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki! Yeter, yeter, yeter!

30.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:24
Ünlü isimlerden kadın cinayetlerine tepki! Yeter, yeter, yeter!

ESRA EROL#AylinSözer eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü.

ESRA EROL

#AylinSözer eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü.

#SeldaTaş eşi tarafından başından vurularak öldürüldü.

#VesileDönmez oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

HADİSE

"Bu ülkede bugün bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer..."

CEM DAVRAN

Tepkiler çığ gibi büyüse ne olacak sanki, yine olacak, yine olacak. Bu vahşeti besleyen ne varsa kökünü kazımadan, hep olacak. Yazık ya yazık. #AylinSözer

GÜLBEN ERGEN

Artık yeter diyorsunuz ya! Yetmez! TT olunca da bir halt olduğu yok! #AylinSözer 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında müebbet hapis cezası alan amca Nihat Aydemir, 8 gün önce tahliye edildi. Katiller aramızda gayet rahatlar!

ALİŞAN

"Karısını, sevgilisini döven, şiddet gösteren arkadaşınızsa; arkadaşlığınızı bitirin. Camianızdaysa uzaklaştırıp, çalışmasını engelleyin. Akrabanızsa; konuşmayın, reddedin. Komşunuzsa ya da sokakta böyle bir şey görürseniz polise ihbar edin. Allah bunların belasını versin. Bitmediler şerefsizler."

ÇAĞLA ŞIKEL

"Mesela artık bu yaşananların bir son bulması ve bir daha yaşanmaması için gerekli cezalar verilse mi? #AylinSözer..."

MERT FIRAT 

"Bu ülkede bugün bir kadın eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü. #AylinSözer... Bu ülkede bugün başka bir kadın eşi tarafından başından vurularak öldürüldü. #SeldaTaş...Bu ülkede bugün başka bir kadın oğlu tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. #VesileDönmez...Kadın cinayetlerini durduracağız! Bu utanç hepimizin..."

BERGÜZAR KOREL

"YETER, YETER, YETER!' diye haykırıyoruz hep birlikte. Kimse duymuyor mu? Bir kadın yakılarak öldürüldü. #AylinSözer..."

PINAR ALTUĞ Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden #AylinSözer etiketiyle paylaşımda bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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