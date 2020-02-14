Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşka geldi! İşte yaptıkları paylaşımlar

14.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:24

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlü isimler, tüm dünyada büyük bir ilgiyle kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü'nü es geçmedi. Aralarında Selin Ciğerci, Derya Şensoy, Aslı Kızmaz, Hadise ve Caner Erkin gibi isimler sosyal medya hesapları Instagram'dan aşk dolu paylaşımlar yaptı.

İşte ünlü isimlerin birbirinden romantik Sevgililer Günü paylaşımları...

SELİN CİĞERCİ

"Buraya seninle ilgili ne yazsam yetersiz sen bana verilmiş en güzel hediyesin iyi ki 6 ay peşimde koştun 'Sevgilim ol' diye. Seni çok ama çok seviyorum sen kocaman yürekli aşk kazansın diye savaşan çok güçlü bir adamsın. İyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana kadar hep hayatındayım. Koca yürekli adam Gökhan Çıra. Güzel duyguları olan güzel yorum yapan herkese Allah herkese nasip etsin kötü kalpli kotu yorum yapanlar çıksın sayfamdan."

OKAN KURT

"Dinmez bu yangını kalbimin

Ebedi sevdaya yakalanmış bedenim

Mahkumu olmuşum gözlerinin

Ecel gelse de son nefeste

Tek söz olacaksın sevgilim!"

DEMET AKALIN

"3 Kasım 2011 elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı. Sevgilim sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun"





DEMET ŞENER

"Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun."

PINAR ALTUĞ ATACAN

"Sevgililer gününüz kutlu olsun. Kayak sonrası dinlenmesi... Atacan'lar..."

CANER ERKİN

"Kadınım. Happy Valentine's Day"

ASLI KIZMAZ

"Bayılırım özel günlere, para tuzaklarına düşmeden tatlı tatlı kutlanması, herkesin hayattan darlandığı anlarda mis gibi geliyor... Sabah uyanınca "happy valentines day koçero!" diye birinin sizi öptüğünü düşünsenize o gün nasıl kötü geçebilir ki. Herkesin aşkına kimsenin karışmadığı, sevenlerin kavuştuğu şahane bir gün olsun!"

HADİSE

"Happy Valentine's Day"

ZEYNEP KIRŞAN

"İlk sevgili olduğumuz zamanlardan bir fotoğrafla selam vermek istedim bugüne... Yıllar geçse de, değişse de aynadaki izimiz, değişmeyen tek şey sana olan eşsiz sevgim. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, seni çok seviyorum."

SİNEM KOBAL

"My valentine for life (Yaşam için sevgilim)"