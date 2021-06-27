Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!
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Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!

Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tatil sezonunu Bodrum'da açan Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla tüm bakışları üzerine çeken Yeşilmen'in yeni görünümüyle tanımakta güçlük çekildi.

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'a geldi. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan Yeşilmen, klip için saçlarını 'Afrika Modeli' sarı ve kıvırcık yaptırdı. Çocukları ile birlikte Bodrum'a gelen Yeşilmen Yalıkavak'taki Miya Beach de oğlu Birbey ve kızı Asya ile keyifli anlar yaşarken, çocuklarının bol bol fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi. Yeliz Yeşilmen, yeni imajıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!
Ünlü isim imaj değiştirdi görenler tanıyamadı!

Kaynak: Snob Magazin

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