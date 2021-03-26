Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı
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Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı

Ünlü iş insanı Oğuz Satıcı'nın 12 Mart'ta beyin kanaması geçirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

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Ünlü iş insanı Oğuz Satıcı'nın 12 Mart'ta beyin kanaması geçirdiği kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Satıcı'nın 12 Mart'ta Göltürkbükü'nde bir otelde ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın kullandığı golf arabasından düşerek beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda yatan Satıcı'nın durumunun iyiye gittiği normal odaya alındığı öğrenildi.

12 Mart günü TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve Oğuz Satıcı'nın, Bodrum'da bir otelin bahçesinde 'buggy' denilen golf arabasıyla gezintiye çıktıkları ve Akın'ın kullandığı aracın tümseğe girip zıplayınca Satıcı'nın yola düşerek beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Satıcı 10 gün yoğun bakımda kaldı. Kaza sonrası Jandarma ekipleri Akfen Holding ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Olayın nasıl olduğunu Jandarmaya anlatan Akın, yakın arkadaşı Satıcı'nın kazada yaralanmasından dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Normal odaya alındı

Beyin kanaması geçiren Oğuz Satıcı Bodrum'da bulunan özel bir hastaneden tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Zorlu bir ameliyat geçiren ve 10 gün yoğun bakımda kalan Satıcı, önceki gün normal odaya alındı. Satıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Göltürkbükü'nde gerçekleşen kaza ile ilgili soruşturmasının sürdüğü ifade edildi. - MUĞLA

Ünlü iş adamı Oğuz Satıcı yoğun bakımdan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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