Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı

Instagram modellik yaptıktan sonra kısa sürede fenomen olan 25 yaşındaki Monique Marina Agostino; hırsızlık ve bıçak bulundurma suçlarından 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 yaşındaki Avustralyalı Instagram fenomeni ve model Monique Agostino; hırsızlık ve bıçak bulundurma suçlarından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu yılın başlarında suçlarından dolayı tutuklanan ve kefalet güvencesi vererek hapisten kurtulan Monique, kefaletini ödemediği ve sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesi ile tutuklanıp 2 yıllık hapis cezasını çekmek üzere tekrar cezaevine gönderildi.

SOYGUN YAPAN ÇETEYE KATILDI

Instagram'da modellik yaptıktan sonra kısa sürede fenomen olan Monique, bir süre sonra soygun yapan bir çeteye katıldı. Monique, maskeli soygunların yanı sıra bir çok işyerinden hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde arkadaşları ile beraber maske giyen Monique'nın bir iş yerinin kilidini balyozla kırıp içeri girdiği görülüyor.

MÜŞTERİNİN KREDİ KARTINI ÇALARAK 300 DOLARLIK ALIŞVERİŞ YAPTI

Monique bir kafeye müşteri girip, masada oturan bir kişinin cüzdanını çaldıktan sonra kredi kartıyla yaklaşık 300 dolarlık alışveriş yaptı.

24 AY HAPİS CEZASI ALDI

Tutuklandıktan sonra kefalet ücreti yatırmadığı ortaya çıkan Monique hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Dedektifler tarafından gözaltına alınan Monique, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. İki yıl hapis cezası alan Monique, 24 ay hapis cezası aldı.