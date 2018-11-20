Ünlü Instagram Hesabının "Nusret" Videosu, Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi

Hareketleri dünyaca ünlü yıldızlar tarafından taklit edilen Nusret, sosyal medya fenomenleri tarafından da büyük ilgi görüyor.

SOSYAL MEDYADA İLHAM KAYNAĞI OLDU

48 milyon takipçisi olan mizah hesabı Nusret'in et kesme hareketine komik video çekti. 9gag adlı Instagram hesabı Nusret'in fenomen olan et kesme görüntülerine mizahi yaklaşımla video çekti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

"Bir yemek ikonunun kameramanı olduğunuzda" adlıvideoya, milyonlarca beğeni ve yorum geldi.