Ünlü Instagram Hesabının "Nusret" Videosu, Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Ünlü Instagram Hesabının "Nusret" Videosu, Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medyada içerik üreten bir sayfaya daha ilham oldu.

Hareketleri dünyaca ünlü yıldızlar tarafından taklit edilen Nusret, sosyal medya fenomenleri tarafından da büyük ilgi görüyor.

SOSYAL MEDYADA İLHAM KAYNAĞI OLDU

48 milyon takipçisi olan mizah hesabı Nusret'in et kesme hareketine komik video çekti. 9gag adlı Instagram hesabı Nusret'in fenomen olan et kesme görüntülerine mizahi yaklaşımla video çekti.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

"Bir yemek ikonunun kameramanı olduğunuzda" adlıvideoya, milyonlarca beğeni ve yorum geldi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • ADİL:
    bu ne rezalet be. nimete yaptığı muameleye bek. suratına tüküreyim bu herifin . yere göğe sığdıramadıkları adama bak
    Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.