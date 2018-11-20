Ünlü Instagram Hesabının "Nusret" Videosu, Sosyal Medyayı Kırdı Geçirdi
'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, sosyal medyada içerik üreten bir sayfaya daha ilham oldu.
Hareketleri dünyaca ünlü yıldızlar tarafından taklit edilen Nusret, sosyal medya fenomenleri tarafından da büyük ilgi görüyor.
SOSYAL MEDYADA İLHAM KAYNAĞI OLDU
48 milyon takipçisi olan mizah hesabı Nusret'in et kesme hareketine komik video çekti. 9gag adlı Instagram hesabı Nusret'in fenomen olan et kesme görüntülerine mizahi yaklaşımla video çekti.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
"Bir yemek ikonunun kameramanı olduğunuzda" adlıvideoya, milyonlarca beğeni ve yorum geldi.
YORUMLAR (2)
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bu ne rezalet be. nimete yaptığı muameleye bek. suratına tüküreyim bu herifin . yere göğe sığdıramadıkları adama bakCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Helal sana nusret her zaman takdir etmişimdir seni. Girişimci, akıllı, zeki adamsın. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır