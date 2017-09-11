Ünlü Haber Sunucusu Sonay Dikkaya, Irma Kasırgasını Anlatıyor

Türkiye ve dünya gündemindeki haberleri ekrana taşıyan ikili, aynı zamanda programda canlı bağlantılar gerçekleştirip, stüdyoda konuklarını ağırlıyorlar.

Şu anda Amerika – Orlando'da bulunan ünlü haber sunucusu Sonay Dikkaya, şahit olduğu felaketi Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy'a aktardı. Yaşanan doğal afetin etkilerini yayında aktaran Sonay Dikkaya, ciddi hasarların olduğunu belirtti.

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