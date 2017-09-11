Ünlü Haber Sunucusu Sonay Dikkaya, Irma Kasırgasını Anlatıyor
Kanal D İle Günaydın Türkiye'nin ilk bölümü bugün Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy'un sunumu ile ekrana geldi.
Türkiye ve dünya gündemindeki haberleri ekrana taşıyan ikili, aynı zamanda programda canlı bağlantılar gerçekleştirip, stüdyoda konuklarını ağırlıyorlar.
Şu anda Amerika – Orlando'da bulunan ünlü haber sunucusu Sonay Dikkaya, şahit olduğu felaketi Murat Güloğlu ve Mutlu Ulusoy'a aktardı. Yaşanan doğal afetin etkilerini yayında aktaran Sonay Dikkaya, ciddi hasarların olduğunu belirtti.
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