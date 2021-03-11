Ünlü görüntü yönetmeni Çakmakçı, son yolculuğuna uğurlandı
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Ünlü görüntü yönetmeni Çakmakçı, son yolculuğuna uğurlandı

11.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:04
Ünlü görüntü yönetmeni Çakmakçı, son yolculuğuna uğurlandı

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 71 yaşındaki Çakmakçı, gece saatlerinde göğüs ağrısı çekmesi üzerine ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da yaşayan 71 yaşındaki Çakmakçı, gece saatlerinde göğüs ağrısı çekmesi üzerine ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakmakçı, kurtarılamadı.

Bahçecik Mahallesi Belde Camisinde cenaze namazı kılınan Çakmakçı, Bahçecik Mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, yakınları, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile vatandaşlar katıldı.

10 Ağustos 1949 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Aytekin Çakmakçı, mesleğe 16 yaşındayken görüntü yönetmeni Kriton İlyadis'e asistanlık yaparak başlamıştı.

Meslek hayatında 1984'te Ümit Efekan'ın yönettiği "Acı" filmi ile görüntü yönetmenliğine adım atan Çakmakçı, daha sonra "Gizli Yara", "Yılanların öcü", "Muhsin Bey", "Arabesk", "Işıklar Sönmesin", "Mum kokulu kadınlar" filmleri görüntülerine imza atmıştı. Şerif Gören'in yönettiği "Yılanların öcü" filmi ile Antalya Altın Portakal Film Festivali, "Işıklar Sönmesin" ve "Mum kokulu kadınlar" filmleri ile Adana Koza Ffilm Festivalinde en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini alan Çakmakçı, son olarak 2013 yılında düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde "Sinema Onur Ödülü"ne layık görüldü.

Kaynak: Hürriyet

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