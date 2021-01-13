Ünlü fenomen Ümmü Seif öldürüldü mü? Arap basınında yayınlanan fotoğraf kafa karıştırdı

Ünlü YouTuber Ümmü Seif'in yayınladığı bir videoda yaptığı el işareti "Yardım istiyor" şeklinde yorumlanmış ve video kısa sürede Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girmişti. Ünlü fenomene ne olduğu hala belirsizliğini korurken Arap basını tarafından ortaya atılan "Öldürüldü" iddiası kafa karıştırdı.

Popüler video paylaşım sitesi Youtube için çektiği videolar sayesinde ünlenen Suriyeli fenomen Ümmü Seif, dün son paylaştığı içerik ile gündem oldu.

EL HAREKETİ DİKKAT ÇEKTİ

5 milyon abonesi olan Ümmü Seif, son videosunda çocuklarına vakit ayırmak istediğini ve kanalını kapatacağını söyledi. 30 saniyelik video boyunca tuhaf tavırlar sergileyen genç kadın, videonun sonunda yaptığı el işareti ile dikkat çekti. Bu hareket takipçileri tarafından bir yardım isteği olarak algılanırken paylaşım, Türkiye dahil pek çok ülkede trend listesine girdi.

"ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI TAKİPÇİLERİ ŞOKA UĞRATTI

İzleyicilerin bir kısmı durumun mizansen olabileceği, bir kısmı ise genç kadının gerçekten zor bir durum içerisinde kalmış olabileceği yorumunu yaptı. Seif'ten paylaşım bekleyen takipçileri ise bugün Arap medyasında yer alan bir haber ile şoka uğradı. Haberlerin bir kısmında, ünlü fenomenin öldürüldüğü öne sürüldü. Ayrıca Seif'e ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf karesine de içerikte yer verildi.

Arap basını Ümmü Seif'in öldürüldüğünü öne sürüp bu kareyi yayınladı

SEİF'İN YAPTIĞI EL İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kanada'da başlatılan uygulama ile kadınlar şiddet gördüklerini belirtmek için bir el işareti kullanıyorlar. Başlatılan 4 parmak işareti uygulaması ile kadınların, şiddet gördüklerini ve zor durumda olduklarını karşısındaki insana sözsüz bir şekilde dile getirebilmeleri öngörülüyor.