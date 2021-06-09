Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
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Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!

Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Hande Erçel, kendisine 'bazlama surat' diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme, Kılınç'ın Erçel'e bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Karar sonrası konuşan Alp Kılınç, Erçel'i hedef aldı. İşte detaylar...

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin lira istemiyle tazminat davası açmıştı.

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Hande Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hande Erçel'e tazminat ödemesine karar verilen Alp Kılınç, Instagram hesabından şaşırtan bir paylaşım yaptı.

"BAŞIMIN GÖZÜMÜN SADAKASI OLSUN"

Kılınç, "Sayemde bişektomi yaptırdın. Bugünkü eserini bana borçlusun. Başımın gözümün sadakası olsun" ifadelerini kullandı.

Alp Kılınç, "Hande Erçel'in öncesi-sonrası" şeklinde bir paylaşım yaparak Erçel'in yıllar içerisindeki değişimini yine gündeme getirdi.

BİŞEKTOMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Günümüzde erkekler ve kadınlar, fiziksel görünüm açısından ideallerine ulaşabilmek için genç ve sağlıklı bir görünüme sahip olmak adına birçok estetik operasyondan faydalanmaktadır. Bu estetik cerrahilerden biri de bişektomi operasyonudur.

Bişektomi ayaktan tedavi edilen bir ameliyat türüdür diğer bir adıyla da yanak inceltme estetiği olarak da geçmektedir.

NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 'hakaret' suçundan Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası verdi. Ceza günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL'ye çevrildi.

Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!
Ünlü fenomen Alp Kılınç'tan Hande Erçel'e şok sözler!

Kaynak: Snob Magazin

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