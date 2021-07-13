Ünlü çiftten sürpriz düğün!
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Ünlü çiftten sürpriz düğün!

Ünlü çiftten sürpriz düğün!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2019'da nikah masasına oturan Dilan Telkök-Berkay Hardal çifti, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi. İşte düğünden kareler...

'Meleklerin Aşkı', 'İstanbullu Gelin' ve 'Kardeş Çocukları' gibi dizilerde rol alan oyuncu Berkay Hardal, meslektaşı Dilan Telkök ile 2019 yılında hayatını birleştirmişti.

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan Hardal ile Telkök, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini dün akşam gerçekleştirdi.

Çifti mutlu günlerinde aileleri ve arkadaşları yalnız bırakmadı. İkilinin düğünlerinden renkli fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdırdı.

2019 yılında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan çiftten Telkök'ün paylaşımına bir takipçisi, "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" şeklinde yorum yapmıştı.

"DURUMUNUZ İÇLER ACISI!"

Kullanıcının o yorumuna kayıtsız kalmayan ünlü oyuncu ise konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu. Dilan Telkök, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü çiftten sürpriz düğün!
Ünlü çiftten sürpriz düğün!
Ünlü çiftten sürpriz düğün!
Ünlü çiftten sürpriz düğün!

Kaynak: Snob Magazin

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