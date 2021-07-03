Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı
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Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı

Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Mert Fırat ile sosyetik eşi İdil Fırat'ın Bodrum tatili tam gaz sürüyor. İkili, önceki gün Yalıkavak'taki halk pazarında görüntülendi. Fırat çifti, pazardaki ürünleri inceledi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinden kazandığı ücretlerle adından söz ettiren Mert Fırat, ünlü birçok ismin marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor.

Pazardaki ürünleri üzerine deneyip inceleyen oyuncuya, eşi İdil Fırat da eşlik etti. Varlıklı bir aileden gelen İdil Fırat, alışverişini pazar ürünlerinin satıldığı tezgahtan almayı tercih etti.

Ünü çifti pazarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert ve İdil Fırat'ı tanıyan sevenleri, ikiliyi alkışlamadan geçemedi.

Üç yıl önce dünyaevine giren oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat'ın, geçtiğimiz yıl Mia adında bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı
Ünlü çifti halk pazarında görenler gözlerine inanamadı

Kaynak: Snob Magazin

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