Ünlü çift, koronavirüsten kaçmak için 10 ayda yedi ülke gezdi

HİÇ DURMADAN YOLCULUK YAPTILARBunun nedeni de koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına rağmen yedi ayrı ülkeye yaptıkları geziler.

HİÇ DURMADAN YOLCULUK YAPTILAR

Bunun nedeni de koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına rağmen yedi ayrı ülkeye yaptıkları geziler.

LOS ANGELES'TAN YOLA ÇIKTILAR

32 yaşındaki üç çocuk annesi Petra Ecclestone ile ilk eşinden boşandıktan bir süre sonra nişanlandığı Sam Palmer, aslında Los Angeles'te yerleşik. Ama çift neredeyse hiç evlerinde oturmadan Hırvatistan, ABD, İsviçre, Fransa, Monako ve Maldivler'e gitti. Birkaç kez evlerine dönüp kısa süre geçirdikten sonra tekrar yola koyuldular.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Petra Ecclestone, kısıtlamalara rağmen bu kadar çok seyahat etmeleri nedeniyle kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. "Yapabilen herkes bunu yapar" diyen Ecclestone, "koronavirüsten kaçmak için" bu kadar çok yolculuk yaptıklarını ileri sürdü.

HASTALIK HASTASI

14 yaşındayken menenjit geçirdiğini ve bu yüzden ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Petra Ecclestone, bu nedenle hipokondriyak (hastalık hastası) olduğunu belirtti.

'KISITLAMA KURALLARINI İHLAL ETMEDİK'

Times T2'ye konuşan Ecclestone aslında seyahat kısıtlamalarına aykırı bir davranışta bulunmadıklarını çünkü gittikleri ülkelerde bu tür yasaklar uygulanmadığını belirtti.

'VİRÜSTEN KAÇMAK İÇİN'

Hayatını etkileyecek kadar ileri düzeyde hastalık hastası olduğunu söyleyen Petra Ecclestone "Koronavirüsten kaçmak için bu kadar çok yer gezdiklerini" ileri sürdü.

ABLASI VE AİLESİ DE EŞLİK ETTİ

Petra Ecclestone ve Sam Palmer, önce geçen yıl Los Angeles'taki evlerinden Londra'ya geçtiler. Sonra Petra'nın ablası Tamara Ecclestone, onun eşi ve çocuğuyla birlikte birlikte annelerinin memleketi olan Hırvatistan'a geçtiler. Ailenin bu ülkeye gittikleri geçen yılın haziran ayında Hırvatistan'da koronavirüse yakalananların oranı çok yüksek değildi.

DAĞLARDAN SICAK DENİZLERE

Petra Ecclestone ve Sam Palmer bundan bir ay sonra Los Angeles'a geri döndü. Ağustos'ta ise İsviçre Alpleri'nde yer alan Gstaad'a geçti. O sırada Tamara Ecclestone ve ailesi de oradaydı. Çift, eylül ayında Monako'ya, ekim ayında da Fransa'ya geçti.

SON OLARAK MONAKO'YA DÖNDÜLER

Petra Ecclestone ve Sam Palmer, geçen yılın son ayında Los Angeles'a gidip tekrar Monako'ya döndü. Ocak ayını da Maldivler'de geçirip soluğu yeniden Monako'da aldı. Çifte bütün bu seyahatlerde Petra Eccleston'un ilk evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğu ile Sam Palmer ile ilişkisinden dünyaya gelen bebeği de eşlik etti.

Kaynak: Hürriyet